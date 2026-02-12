11:28  12 февраля
12 февраля 2026, 12:27

Под Гуляйполем офицер РФ приказал расстреливать украинских военнопленных

12 февраля 2026, 12:27
Иллюстративное фото: из открытых источников
Украинские разведчики перехватили беседу военных армии страны-агрессора, в которой оккупанты обсуждают подготовку к штурмовым операциям в районе населенного пункта Гуляйполе на Запорожье

Об этом сообщила пресс-служба ГУР, передает RegioNews.

Во время разговора один из командиров 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии России приказ ликвидировать украинских защитников, даже если они попадут в плен.

"Если кто, то есть бл.., они не знают, что вы подошли, даже если кто-то есть, аккуратно их взять в плен на..й, пи..ров и расстрелять бл..дь", – говорит московит.

"За каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливо возмездие", - подчеркнули в разведке.

Напомним, военная контрразведка и Служба безопасности собрали доказательную базу на драке РФ, который 18 июня 2025 расстрелял пленного воина ГНСУ во время боев на Сумщине. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

11 февраля 2026
07 августа 2025
