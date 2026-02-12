Под Гуляйполем офицер РФ приказал расстреливать украинских военнопленных

Иллюстративное фото: из открытых источников

Украинские разведчики перехватили беседу военных армии страны-агрессора, в которой оккупанты обсуждают подготовку к штурмовым операциям в районе населенного пункта Гуляйполе на Запорожье

Об этом сообщила пресс-служба ГУР, передает RegioNews.

Во время разговора один из командиров 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии России приказ ликвидировать украинских защитников, даже если они попадут в плен.

"Если кто, то есть бл.., они не знают, что вы подошли, даже если кто-то есть, аккуратно их взять в плен на..й, пи..ров и расстрелять бл..дь", – говорит московит.

"За каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливо возмездие", - подчеркнули в разведке.

Напомним, военная контрразведка и Служба безопасности собрали доказательную базу на драке РФ, который 18 июня 2025 расстрелял пленного воина ГНСУ во время боев на Сумщине. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.