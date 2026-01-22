19:13  22 січня
Росіяни увесь день атакують Кривий Ріг, у місті немає світла та опалення
16:27  22 січня
На Львівщині жінка провалилась під кригу на річці
14:31  22 січня
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
UA | RU
UA | RU
22 січня 2026, 21:39

Задокументовано воєнний злочин військового РФ, який розстріляв полоненого прикордонника на Сумщині

22 січня 2026, 21:39
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Військова контррозвідка та Служба безпеки зібрали доказову базу на бійці РФ, який 18 червня 2025 року розстріляв полоненого воїна ДПСУ під час боїв на Сумщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Наступного дня після вчинення злочину російський військовий уже сам потрапив у полон до Сил оборони. Перебуваючи під вартою, він намагався приховати свою вину, щоб уникнути максимального покарання.

Утім, співробітники СБУ відновили хронологію всіх дій фігуранта і задокументували факт убивства українського полоненого.

За даними слідства, 18 червня 2025 року окупанти у складі штурмової групи військ рф атакував позиції Сил оборони в районі селища Миропілля на Сумщині. Під час бою у полон до росіян потрапив український прикордонник, якого спочатку допитали, а потім розстріляли з табельної зброї.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, днями на Сумщині знешкодили російський дрон, споряджений протитанковою міною. Про знешкодження повідомили у поліції.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ розстріл ДПСУ війна Сумська область Сумщина
МВС готує масові чистки у Держприкордонслужбі після корупційного скандалу, – ЗМІ
22 січня 2026, 19:42
НАБУ викрило топпосадовців Держприкордонслужби на одержанні хабарів
22 січня 2026, 13:46
НАБУ проводить обшуки у екскерівника Державної прикордонної служби, – джерела
22 січня 2026, 12:19
Всі новини »
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
Київстар готується придбати Comfy вже наступного тижня, – Forbes
22 січня 2026, 21:04
Енергетики опублікували графіки відключень світла на 23 січня
22 січня 2026, 20:39
МВС закликає українців зробити запаси води та їжі на 3–5 діб
22 січня 2026, 20:17
Кілька тисяч за кілограм: в Україні космічні ціни на виноград - що сталось
22 січня 2026, 19:55
Ворог продовжує обстріли Кривого Рогу: місто під атакою шахедів
22 січня 2026, 19:44
МВС готує масові чистки у Держприкордонслужбі після корупційного скандалу, – ЗМІ
22 січня 2026, 19:42
16 тисяч доларів за інвалідність: на Волині викрили викрили схему, яку організувала членкиня громадської організації
22 січня 2026, 19:30
Щомісячні виплати 50 тис. грн цивільним, звільненим із полону, – законопроєкт
22 січня 2026, 19:26
Вирізав око і частину вуха: у Харкові чоловік жорстоко розправився із літньою сусідкою
22 січня 2026, 19:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Всі блоги »