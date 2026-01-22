Задокументовано воєнний злочин військового РФ, який розстріляв полоненого прикордонника на Сумщині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Військова контррозвідка та Служба безпеки зібрали доказову базу на бійці РФ, який 18 червня 2025 року розстріляв полоненого воїна ДПСУ під час боїв на Сумщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Наступного дня після вчинення злочину російський військовий уже сам потрапив у полон до Сил оборони. Перебуваючи під вартою, він намагався приховати свою вину, щоб уникнути максимального покарання.

Утім, співробітники СБУ відновили хронологію всіх дій фігуранта і задокументували факт убивства українського полоненого.

За даними слідства, 18 червня 2025 року окупанти у складі штурмової групи військ рф атакував позиції Сил оборони в районі селища Миропілля на Сумщині. Під час бою у полон до росіян потрапив український прикордонник, якого спочатку допитали, а потім розстріляли з табельної зброї.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

