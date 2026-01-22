Фото: ОВА

Вдень 22 січня російські окупанти завдали чотири удари по Комишувасі Запорізького району

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров та ДСНС, передає RegioNews.

Ворог атакував селище КАБами – пошкоджені приватні будинки. Внаслідок атаки загинув 85-річний чоловік.

Кількість постраждалих зросла до 10: серед них 8 жінок та 2 чоловіків. Шестеро людей наразі перебувають у лікарнях – проходять обстеження, четверо – від госпіталізації відмовилися.

Рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи. На місці ударів провели розбір і проливку зруйнованих конструкцій для запобігання повторним займанням.

Нагадаємо, пізно ввечері 21 січня російські війська завдали удару безпілотниками по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки пошкоджений "Епіцентр".