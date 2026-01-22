Росіяни скинули КАБи на Запорізький район: одна людина загинула, кількість постраждалих зросло
Вдень 22 січня російські окупанти завдали чотири удари по Комишувасі Запорізького району
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров та ДСНС, передає RegioNews.
Ворог атакував селище КАБами – пошкоджені приватні будинки. Внаслідок атаки загинув 85-річний чоловік.
Кількість постраждалих зросла до 10: серед них 8 жінок та 2 чоловіків. Шестеро людей наразі перебувають у лікарнях – проходять обстеження, четверо – від госпіталізації відмовилися.
Рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи. На місці ударів провели розбір і проливку зруйнованих конструкцій для запобігання повторним займанням.
Нагадаємо, пізно ввечері 21 січня російські війська завдали удару безпілотниками по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки пошкоджений "Епіцентр".
