На окупованому Запоріжжі люди лишились без опалення та води

Ілюстративне фото

Частина жителів окупованого Мелітополя залишилась без води та опалення в розпал морозів. Журналісти розповіли, що зараз відбувається в місті

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Відомо, що в Мелітополі вже другий день немає опалення через те, що котельні знеструмлені. Кілька районів міста лишилось без тепла. При цьому частина жителів також не має воду.

Журналісти повідомили, що теплопостачання відсутнє у будинках на проспекті Богдана Хмельницького, в районі вулиці Шмідта, у Новому Мелітополі та в центральній частині міста. Причиною стало знеструмлення котельні на вулиці Лютневій.

Також зазначається, що в окремих районах фіксуються перебої з водопостачанням. Водночас комунальні служби з навантаженням не справляються.

Нагадаємо, в листопаді 2025 року повідомлялося, що російські окупанти планують перемістити 400 українських дітей із тимчасово захопленої території Запорізької області до Ярославської області під виглядом відпочинку. За даними ЦНС, за туристичною риторикою приховується системне і кероване переміщення дітей на територію РФ.