09:00  20 січня
Смертельна ДТП на Полтавщині: авто вилетіло в кювет та перекинулось
08:22  20 січня
Від касира до агента ФСБ: продавець з Кіровоградщини отримав 15 років за спробу диверсії
00:55  20 січня
В Україні продовжують дорожчати яйця: скільки тепер коштує штука
20 січня 2026, 10:00

На окупованому Запоріжжі люди лишились без опалення та води

20 січня 2026, 10:00
Ілюстративне фото
Частина жителів окупованого Мелітополя залишилась без води та опалення в розпал морозів. Журналісти розповіли, що зараз відбувається в місті

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Відомо, що в Мелітополі вже другий день немає опалення через те, що котельні знеструмлені. Кілька районів міста лишилось без тепла. При цьому частина жителів також не має воду.

Журналісти повідомили, що теплопостачання відсутнє у будинках на проспекті Богдана Хмельницького, в районі вулиці Шмідта, у Новому Мелітополі та в центральній частині міста. Причиною стало знеструмлення котельні на вулиці Лютневій.

Також зазначається, що в окремих районах фіксуються перебої з водопостачанням. Водночас комунальні служби з навантаженням не справляються.

Нагадаємо, в листопаді 2025 року повідомлялося, що російські окупанти планують перемістити 400 українських дітей із тимчасово захопленої території Запорізької області до Ярославської області під виглядом відпочинку. За даними ЦНС, за туристичною риторикою приховується системне і кероване переміщення дітей на територію РФ.

окуповані території Запорізька область
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
