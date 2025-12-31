15:09  31 грудня
Відзавтра в Україні платитимуть 50 000 гривень при народженні дитини
12:35  31 грудня
П'яний співробітник Вінницької ОВА влаштував ДТП у Вінниці
09:49  31 грудня
В Україні посилять патрулі за участю військовослужбовців
31 грудня 2025, 16:47

Росіяни атакували промислову інфраструктуру в Запоріжжі

31 грудня 2025, 16:47
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Запорізькій області уже декілька годин триває повітряна тривога через чергову атаку РФ. В обласному центрі зафіксовано кілька пожеж

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний телеграм-канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

За його словами, жителі Запоріжжі чули вибухи під час затяжної повітряної тривоги. Причиною став удар російських військ по об’єкту промислової інфраструктури.

"Вибух, який чули мешканці Запоріжжя, – це наслідок ворожої атаки по об’єкту промислової інфраструктури", – зазначив Федоров.

Внаслідок ворожих атак виникло кілька пожеж, на місцях працюють відповідні служби.

Попередньо, обійшлося без жертв.

Як повідомлялось, російські військові розстріляли трьох бійців ЗСУ біля Гуляйполя у Запорізькій області. Про це свідчать дані DeepState.

