Росіяни атакували промислову інфраструктуру в Запоріжжі

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Запорізькій області уже декілька годин триває повітряна тривога через чергову атаку РФ. В обласному центрі зафіксовано кілька пожеж

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний телеграм-канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

За його словами, жителі Запоріжжі чули вибухи під час затяжної повітряної тривоги. Причиною став удар російських військ по об’єкту промислової інфраструктури.

"Вибух, який чули мешканці Запоріжжя, – це наслідок ворожої атаки по об’єкту промислової інфраструктури", – зазначив Федоров.

Внаслідок ворожих атак виникло кілька пожеж, на місцях працюють відповідні служби.

Попередньо, обійшлося без жертв.

