13:04  30 грудня
2025 рік в Україні завершиться морозною та сніжною погодою
09:44  30 грудня
П'ятеро українців загинули в ДТП у Польщі: усі подробиці
08:38  30 грудня
Родинний конфлікт на Рівненщині закінчився смертю: у хід пішло поліно
30 грудня 2025, 11:39

Росія атакувала Запоріжжя трьома авіабомбами: в ОВА показали наслідки

30 грудня 2025, 11:39
Фото: Запорізька ОВА
В результаті удару російських військ трьома авіабомбами по Запоріжжю зафіксовано серйозні руйнування

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, пошкоджено та зруйновано приватні житлові будинки, господарчі споруди, вибито вікна, пошкоджено лінії електропередачі та об’єкт промислової інфраструктури.

Одразу після того, як це дозволила безпекова ситуація, до ліквідації наслідків обстрілу приступили комунальні служби.

Зокрема, працівники закривають вибиті вікна та пошкоджені покрівлі, а також обстежують територію, щоб виявити всі руйнування.

"Росія вчергове атакує, руйнує, залякує. Проте ми точно сильніші. Разом – вистоїмо", – наголосив Федоров.

Нагадаємо, сьогодні зранку російські війська завдали удару по Запоріжжю. Було відомо, що внаслідок атаки пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури. Вибухова хвиля також пошкодила приватні будинки, розташовані поруч із місцем удару. Постраждала 43-річна жінка.

