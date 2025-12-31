Россияне атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье

иллюстративное фото: из открытых источников

В Запорожской области уже несколько часов продолжается воздушная тревога из-за очередной атаки РФ. В областном центре зафиксировано несколько пожаров

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный телеграмм-канал начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

По его словам, жители Запорожья слышали взрывы во время затяжной воздушной тревоги. Причиной стал удар русских войск по объекту промышленной инфраструктуры.

"Взрыв, который слышали жители Запорожья – это следствие вражеской атаки по объекту промышленной инфраструктуры", – отметил Федоров.

В результате вражеских атак возникло несколько пожаров, на местах работают соответствующие службы.

Предварительно обошлось без жертв.

Как сообщалось, российские военные расстреляли троих бойцов ВСУ возле Гуляйполя в Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные DeepState.