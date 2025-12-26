Можливе захоплення командного пункту в Гуляйполі: що сказали в ЗСУ

Скриншот із відео

У Силах оборони України розпочали розслідування за фактом можливого захоплення російськими військами одного з пунктів управління у Гуляйполі Запорізької області

Про це Суспільному повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає RegioNews.

"За даним фактом представники відповідних компетентних органів проводять детальне розслідування, яке має встановити причини та передумови виникнення подібного факту і взагалі, чи мав він місце. Лише після цього буде оприлюднена інформація", – зазначив Волошин.

Він додав, що у разі підтвердження факту правоохоронці відкриють кримінальне провадження, а також буде дана оцінка діям кожної посадової особи, причетної до подій.

"Ніхто і нічого не буде приховувати", – підкреслив речник.

За даними джерел Суспільного, наразі відповідні служби перевіряють інформацію про те, що батальйон 106 бригади територіальної оборони залишив спостережний пункт, залишивши особисті речі, які можуть містити важливу інформацію.

Як відомо, 25 грудня у соцмережах з'явилося відео, на якому російські військові стверджують, що нібито захопили командно-спостережний пункт 1 батальйону 106 бригади ТрО. На відео показані залишені ноутбуки, телефони, карти та інші речі.

Нагадаємо, раніше повідомллося, що армія РФ значно посилила тиск на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області. Ворожі підрозділи намагалися невеликими групами заходити в східні райони Гуляйполя.