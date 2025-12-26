09:15  26 декабря
26 декабря 2025, 08:57

Возможный захват командного пункта в Гуляйполе: что сказали в ВСУ

26 декабря 2025, 08:57
Скриншот с видео
В Силах обороны Украины приступили к расследованию по факту возможного захвата российскими войсками одного из пунктов управления в Гуляйполе Запорожской области

Об этом Суспильному сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает RegioNews.

"По данному факту представители соответствующих компетентных органов проводят детальное расследование, которое должно установить причины и предпосылки возникновения подобного факта и вообще, имел ли он место. Только после этого будет обнародована информация", – отметил Волошин.

Он добавил, что в случае подтверждения факта правоохранители откроют уголовное производство, а также будет дана оценка действиям каждого должностного лица, причастного к событиям.

"Никто и ничего не будет скрывать", – подчеркнул спикер.

По данным источников Общественного, соответствующие службы проверяют информацию о том, что батальон 106 бригады территориальной обороны покинул наблюдательный пункт, оставив личные вещи, которые могут содержать важную информацию.

Как известно, 25 декабря в соцсетях появилось видео, на котором российские военные утверждают, что якобы захватили командно-наблюдательный пункт 1 батальона 106 бригады ТРО. На видео показаны оставленные ноутбуки, телефоны, карты и другие вещи.

Напомним, ранее сообщалось, что армия РФ значительно усилила давление на Гуляйпольском направлении в Запорожской области. Вражеские подразделения пытались небольшими группами заходить в восточные районы Гуляйполя.

Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
