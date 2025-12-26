Миколаївщина під ударами росіян: пошкоджено будинки та авто
Війська РФ вночі 26 грудня атакували Миколаїв та передмістя декількома ударними дронами
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
За його словами, ворог атакував місто Миколаїв та передмістя декількома ударними дронами, попередньо – БпЛА типу "Молнія".
"Внаслідок атаки відбулось часткове знеструмлення абонентів Миколаївського району. Станом на зараз майже всі споживачі заживлені. Постраждалих немає", – зазначив він.
Кім додав, що також учора вечері ворог завдав удару по місту Очаків, попередньо з РСЗВ. Пошкоджено 11 приватних будинків, вісім автомобілів. Постраждалих немає.
Крім того, упродовж дня ворог чотири рази атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Постраждалих немає.
Нагадаємо, ввечері 25 грудня російські військові атакували Запорізьку область. Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки. Поранені чотири людини.