26 грудня 2025, 07:21

Миколаївщина під ударами росіян: пошкоджено будинки та авто

26 грудня 2025, 07:21
Фото: Korabelov.info
Війська РФ вночі 26 грудня атакували Миколаїв та передмістя декількома ударними дронами

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

За його словами, ворог атакував місто Миколаїв та передмістя декількома ударними дронами, попередньо – БпЛА типу "Молнія".

"Внаслідок атаки відбулось часткове знеструмлення абонентів Миколаївського району. Станом на зараз майже всі споживачі заживлені. Постраждалих немає", – зазначив він.

Кім додав, що також учора вечері ворог завдав удару по місту Очаків, попередньо з РСЗВ. Пошкоджено 11 приватних будинків, вісім автомобілів. Постраждалих немає.

Крім того, упродовж дня ворог чотири рази атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, ввечері 25 грудня російські військові атакували Запорізьку область. Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки. Поранені чотири людини.

23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
07 серпня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
