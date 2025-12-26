Миколаївщина під ударами росіян: пошкоджено будинки та авто

Фото: Korabelov.info

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

За його словами, ворог атакував місто Миколаїв та передмістя декількома ударними дронами, попередньо – БпЛА типу "Молнія".

"Внаслідок атаки відбулось часткове знеструмлення абонентів Миколаївського району. Станом на зараз майже всі споживачі заживлені. Постраждалих немає", – зазначив він.

Кім додав, що також учора вечері ворог завдав удару по місту Очаків, попередньо з РСЗВ. Пошкоджено 11 приватних будинків, вісім автомобілів. Постраждалих немає.

Крім того, упродовж дня ворог чотири рази атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, ввечері 25 грудня російські військові атакували Запорізьку область. Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки. Поранені чотири людини.