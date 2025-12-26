Росіяни атакували Одесу: уражений об’єкт інфраструктури, спалахнула пожежа
В ніч на 26 грудня російські військові знову атакували Одесу
Про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
"Зафіксовано ураження об’єкта інфраструктури в Одесі. Внаслідок влучання БпЛА сталося загоряння. Тривають роботи з ліквідації наслідків", – йдеться у повідомленні.
За наявною інформацією, загиблих і постраждалих немає.
Усі відповідні служби працюють на місці. Триває обстеження прилеглої території щодо пошкоджень цивільної інфраструктури та житлових будинків.
Нагадаємо, війська РФ вночі 26 грудня атакували Миколаїв та передмістя декількома ударними дронами. Внаслідок атаки відбулось часткове знеструмлення абонентів Миколаївського району.
