19:05  24 грудня
Стало відомо, як відключатимуть світло на Різдво
18:54  24 грудня
Сили оборони відвоювали у РФ важливий населений пункт на Харківщині
16:44  24 грудня
У Держприкордонслужбі розповіли, яка ситуація на кордоні напередодні свят
24 грудня 2025, 18:17

У Святвечір РФ обстріляла цвинтар та Алею Героїв у Черкасах, – ОВА

24 грудня 2025, 18:17
Фото: ілюстративне
Святковий вечір у Черкасах був затьмарений ракетним ударом, який пошкодив інфраструктуру та травмував одну людину

Про це пише начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.

У Черкасах святвечір почався з ворожого обстрілу. Російські сили вдарили по цвинтарю та Алеї Героїв, повідомляє Черкаська обласна військова адміністрація.

Системи протиповітряної оборони знешкодили одну з ракет у Черкаському районі. Внаслідок атаки постраждала одна людина. На щастя, травма виявилася легкою.

Попередньо встановлено, що вибухова хвиля пошкодила місцевий заклад освіти, гаражний кооператив та територію цвинтаря. Обстеження всіх уражених об’єктів триває.

На місці працюють усі необхідні служби, щоб оцінити масштаби руйнувань та забезпечити безпеку населення.

Нагадаємо, 20 грудня під час масованої дронової атаки на Одещині окупанти пошкодили резервуари з соняшниковою олією на одному з підприємств, що спричинило масштабне загоряння.

обстріл Черкаси кладовище ракета ППО пошкодження Алея Герої святвечір
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
