Фото: ілюстративне

Святковий вечір у Черкасах був затьмарений ракетним ударом, який пошкодив інфраструктуру та травмував одну людину

Про це пише начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.

У Черкасах святвечір почався з ворожого обстрілу. Російські сили вдарили по цвинтарю та Алеї Героїв, повідомляє Черкаська обласна військова адміністрація.

Системи протиповітряної оборони знешкодили одну з ракет у Черкаському районі. Внаслідок атаки постраждала одна людина. На щастя, травма виявилася легкою.

Попередньо встановлено, що вибухова хвиля пошкодила місцевий заклад освіти, гаражний кооператив та територію цвинтаря. Обстеження всіх уражених об’єктів триває.

На місці працюють усі необхідні служби, щоб оцінити масштаби руйнувань та забезпечити безпеку населення.

Нагадаємо, 20 грудня під час масованої дронової атаки на Одещині окупанти пошкодили резервуари з соняшниковою олією на одному з підприємств, що спричинило масштабне загоряння.