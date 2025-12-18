На Черкащині легковик врізався у дерево: водій загинув

Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій Ford не впорався з керуванням й виїхав на зустрічну смугу, після чого з’їхав на узбіччя та врізався в дерево.

Від отриманих травм 50-річний водій загинув на місці, а 58-річного пасажира з травмами госпіталізували до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Триває розслідування.

Нагадаємо, на трасі у Бориспільському районі Київщини автівка Volvo влетіла у вантажівку. Від отриманих травм водій легковика помер у лікарні.