Удар "шахеда" по багатоповерхівці в Запоріжжі: спалахнула пожежа, є постраждалі
Вранці 16 грудня російські війська атакували Запоріжжя ударним безпілотником. Внаслідок влучання дрона типу "Shahed" виникла пожежа в багатоповерховому житловому будинку
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, постраждали двоє людей. Чоловік отримав осколкове поранення, жінка зазнала отруєння чадним газом. Їм надається необхідна медична допомога.
Внаслідок удару загорілися квартири на двох поверхах будинку.
Загалом пожежа охопила чотири помешкання, які вигоріли вщент. Рятувальники оперативно евакуювали мешканців, зокрема людей з верхніх поверхів.
На місці події продовжують працювати підрозділи ДСНС. Тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків ворожої атаки.
Нагадаємо, вранці 14 грудня військові РФ завдали удару по супермаркетуу Запоріжжі. Ворог атакував місто безпілотниками. Ще три удари росіяни завдали по відкритій місцевості. Внаслідок ворожої атаки дістали поранення 14 людей, серед них – працівник патрульної поліції та співробітник ДСНС.