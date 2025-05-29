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На Фастівщині жінка здійснила підпал автомобілів, припаркованих у дворах будинків

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Вночі жінка за допомогою ганчірки, яку підклала під автівку, та запальнички підпалила авто Mitsubishi, після чого спробувала здійснити підпал авто Volkswagen.

Правоохоронці затримали фігурантку – 27-річну киянку.

Зловмисниці повідомили про підозру. Їй загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, в ніч на 28 травня у Бердичеві на Житомирщині підпалили два автомобілі військових. Поліцейські встановлюють підпалювачів.