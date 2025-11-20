Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

"На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 20 листопада графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у всіх регіонах України.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, у ніч на 20 листопада ворог атакував Україну 136-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди". Сили ППО вночі знешкодили 106 дронів.