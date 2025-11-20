Армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у чотирьох областях
20 листопада РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Чернігівської, Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей
Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.
"На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 20 листопада графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у всіх регіонах України.
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.
Споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на енергосистему.
Нагадаємо, у ніч на 20 листопада ворог атакував Україну 136-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди". Сили ППО вночі знешкодили 106 дронів.