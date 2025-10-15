Запорізька область під вогнем: поранено літнього чоловіка, пошкоджено житло та інфраструктуру
Упродовж доби війська РФ завдали 649 ударів по 16 населених пунктах Запорізького району. Надійшло 26 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок атак поранено 63-річного чоловіка.
За даними обласної військової адміністрації окупанти:
- завдали 9 авіаційних ударів по Оріхову, Білогір’ю, Новоандріївці, Малинівці та Полтавці;
- 423 БпЛА різних модифікацій (переважно FPV) атакували Тернувате, Тернівку, Таврійське, Плавні, Степове, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку, Чарівне, Білогір’я, Малинівку та Полтавку;
- зафіксовано 4 обстріли з РСЗВ по Наталівці, Новоандріївці, Малій Токмачці та Малинівці;
- завдали 213 артилерійських ударів по Плавням, Степовому, Гуляйполю, Щербакам, Новоданилівці, Малій Токмачці, Новоандріївці, Чарівному, Білогір’ю, Малинівці та Полтавці.
Нагадаємо, днями у Пологівському районі Запорізької обалсті внаслідок удару безпілотника по цивільному авто загинуло подружжя. В автомобілі були 53-річний чоловік та його 57-річна дружина.
Нові втрати на Донеччині: росіяни захопили одразу три населені пунктиВсі новини »
15 жовтня 2025, 07:11У 40 населених пунктах Харківщини оголосили примусову евакуацію
14 жовтня 2025, 22:05На Дніпропетровщині через атаки дронів загинула жінка, пошкоджені будинки
14 жовтня 2025, 18:51
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
На Київщині чоловік забив співмешканку до смерті: йому загрожує до 10 років
15 жовтня 2025, 09:39На Дніпропетровщині збили 37 БпЛА: поранено 19-річного хлопця
15 жовтня 2025, 09:27Втрати ворога за добу: мінус 1070 росіян і майже дві сотні одиниць техніки
15 жовтня 2025, 09:14День слави Трампа, тиждень України в США і перспективи мирних переговорів
15 жовтня 2025, 08:56У Чернігові горів об'єкт інфраструктури після падіння російського дрона
15 жовтня 2025, 08:41Дніпропетровщина та сусідні області залишилися без світла через екстрені відключення
15 жовтня 2025, 08:30На Київщині та Полтавщині ліквідували наркобанду: 8 фігурантам оголосили підозру
15 жовтня 2025, 08:25"Мольфар" у соцмережах обдурював киян на тисячі гривень: йому повідомлено про підозру
15 жовтня 2025, 08:08У Луцьку оштрафували працівника ТЦК за неввімкнену бодікамеру
15 жовтня 2025, 07:47
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі блоги »