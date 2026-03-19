Зірка "Сватів" розповів, чому його не мобілізували навіть з третьої спроби

Фото з відкритих джерел

Актор Федір Гуринець розповів, як його практично "відшили" в ТЦК. За його словами, він буквально оббивав пороги військкоматів з початку повномасштабної війни

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Федора Гуринця, з початку вторгнення писав у всі можливі інстанції – від соцмереж до КМДА, аби бути корисним. Коли пролунав дзвінок із ТЦК він підготувався і навіть написав список власних талантів, і навіть фантазував, що міг би бути шпіоном.

"Я можу написати в Instagram пост: "Продался, пошла вон Украина". Мене приймає Росія, Путін запрошує у Кремль... І я його там вбиваю", - фантазував актор.

Згодом все сталось невдало: спочатку актора навіть не пустили до ТЦК, бо "нема повістки - нема розмови". На другу спробу він пішов разом із братом, бойовим офіцером, який зараз на передовій. Результат той самий. Уже через рік йому подзвонили, актор одразу приїхав, але знову з мобілізацією не вийшло: йому заявили, що його зняли з обліку.

"Я живу в Києві, якщо потрібно – я зроблю прописку! Чому мене зняли?", - обурився актор, але йому відповіли, що вже "нічого не потрібно".

