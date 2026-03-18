18 березня 2026, 21:40

Майже без камер та контролю: на Прикарпатті судили офіцера ТЦК

18 березня 2026, 21:40
Ілюстративне фото
Косівський районний суд Івано-Франківської області визнав винним офіцера відділення військового обліку та бронювання територіального центру комплектування та соціальної підтримки у вчиненні адміністративного правопорушення. Стало відомо, як його покарали

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

На Прикарпатті судили офіцера ТЦК. Перевірка показала порушення вимог інструкції. Зокрема:

  • відеофіксація заходів оповіщення групами оповіщення не проводиться протягом лютого – березня 2026 року (на зовнішньому носії за лютий наявні записи лише за 6 днів, за березень – за 2 дні);
  • порушено процедуру завантаження відеозаписів: відео зберігається не на захищених серверах, використовується не зареєстрований носій інформації;
  • відповідальна особа не здійснювала контроль за військовослужбовцями, які залучаються до оповіщення громадян, не проводила інструктажі;
  • протягом тривалого періоду (лютий – березень 2026 року) відеореєстратори фактично не використовувалися;
  • дотримання строку зберігання відеозаписів на сервері перевірити неможливо через відсутність відеозаписів за вказаний період;
  • встановлення фактів перевищення влади під час вибіркового перегляду відеозаписів неможливе через відсутність записів;
  • під час вивантаження інформації з нагрудних відеокамер уповноважена особа використовує власний комп’ютер/ноутбук, а не персональну електронно-обчислювальну машину, зареєстровану та поставлену на облік у Збройних Силах України.

Зазначається, що офіцер про це знав та допустив недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду. На суді він визнав свою провину.

Суд призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 грн. Також офіцер заплатить судовий збір у розмірі 665 гривень.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція заблокували десять нових схем ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок. За суми від 3 до 24 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов'язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

