Майже без камер та контролю: на Прикарпатті судили офіцера ТЦК

Косівський районний суд Івано-Франківської області визнав винним офіцера відділення військового обліку та бронювання територіального центру комплектування та соціальної підтримки у вчиненні адміністративного правопорушення. Стало відомо, як його покарали

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

На Прикарпатті судили офіцера ТЦК. Перевірка показала порушення вимог інструкції. Зокрема:

відеофіксація заходів оповіщення групами оповіщення не проводиться протягом лютого – березня 2026 року (на зовнішньому носії за лютий наявні записи лише за 6 днів, за березень – за 2 дні);

порушено процедуру завантаження відеозаписів: відео зберігається не на захищених серверах, використовується не зареєстрований носій інформації;

відповідальна особа не здійснювала контроль за військовослужбовцями, які залучаються до оповіщення громадян, не проводила інструктажі;

протягом тривалого періоду (лютий – березень 2026 року) відеореєстратори фактично не використовувалися;

дотримання строку зберігання відеозаписів на сервері перевірити неможливо через відсутність відеозаписів за вказаний період;

встановлення фактів перевищення влади під час вибіркового перегляду відеозаписів неможливе через відсутність записів;

під час вивантаження інформації з нагрудних відеокамер уповноважена особа використовує власний комп’ютер/ноутбук, а не персональну електронно-обчислювальну машину, зареєстровану та поставлену на облік у Збройних Силах України.

Зазначається, що офіцер про це знав та допустив недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду. На суді він визнав свою провину.

Суд призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 грн. Також офіцер заплатить судовий збір у розмірі 665 гривень.

