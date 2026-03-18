15:39  18 березня
В Україну йде похолодання зі снігом
12:54  18 березня
На Миколаївщині сталася масштабна пожежа на фермі
10:57  18 березня
На Київщині 13-річного хлопця вразило струмом на даху електрички
UA | RU
UA | RU
18 березня 2026, 23:55

В Україну ціна на яйця зросла на третину: які цінники в супермаркетах

Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні в лютому подорожчали яйця. Тепер вартість становить на 3,1% більше, аніж минулого місяця

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Якщо в січні десяток яєць в середньому кошував 66,27 гривні,то в лютому показник зріс до 68,33 гривні. Якщо ж порівнювати з лютим минулого року, то вартість зросла на третину (33,6%) з 51,14 гривні за десяток.

Наразі в супермаркетах курячі Ясенсвіт, 1 сорт, 10 штук коштують:

  • Auchan 78,50 гривні;
  • Megamarket 88,20 гривні;
  • Novus 79,99 гривні;
  • Auchan 83,60 гривні;
  • Varus 79,80 гривні.

Нагадаємо, раніше в Україні через початки активних продажів зі сховищ подешевшала морква. Минулого тижня в середньому фермери пропонують моркву за цінами 8-14 гривень за кілограм.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни продукти
