В Україну ціна на яйця зросла на третину: які цінники в супермаркетах

Фото з відкритих джерел

В Україні в лютому подорожчали яйця. Тепер вартість становить на 3,1% більше, аніж минулого місяця

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Якщо в січні десяток яєць в середньому кошував 66,27 гривні,то в лютому показник зріс до 68,33 гривні. Якщо ж порівнювати з лютим минулого року, то вартість зросла на третину (33,6%) з 51,14 гривні за десяток.

Наразі в супермаркетах курячі Ясенсвіт, 1 сорт, 10 штук коштують:

Auchan 78,50 гривні;

Megamarket 88,20 гривні;

Novus 79,99 гривні;

Auchan 83,60 гривні;

Varus 79,80 гривні.

Нагадаємо, раніше в Україні через початки активних продажів зі сховищ подешевшала морква. Минулого тижня в середньому фермери пропонують моркву за цінами 8-14 гривень за кілограм.