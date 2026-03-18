В Україну ціна на яйця зросла на третину: які цінники в супермаркетах
В Україні в лютому подорожчали яйця. Тепер вартість становить на 3,1% більше, аніж минулого місяця
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Якщо в січні десяток яєць в середньому кошував 66,27 гривні,то в лютому показник зріс до 68,33 гривні. Якщо ж порівнювати з лютим минулого року, то вартість зросла на третину (33,6%) з 51,14 гривні за десяток.
Наразі в супермаркетах курячі Ясенсвіт, 1 сорт, 10 штук коштують:
- Auchan 78,50 гривні;
- Megamarket 88,20 гривні;
- Novus 79,99 гривні;
- Auchan 83,60 гривні;
- Varus 79,80 гривні.
Нагадаємо, раніше в Україні через початки активних продажів зі сховищ подешевшала морква. Минулого тижня в середньому фермери пропонують моркву за цінами 8-14 гривень за кілограм.
В Україні рухнули ціни на картоплю: скільки тепер коштує кілограмВсі новини »
16 березня 2026, 23:30В Україні впали ціни на базовий овоч борщового набору
16 березня 2026, 22:3016 пікапів для ЗСУ із завищеною ціною: ексочільнику Рівненського ТЦК оголосили підозру
13 березня 2026, 08:40
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
Зірка "Сватів" розповів, чому його не мобілізували навіть з третьої спроби
19 березня 2026, 01:35Акторка Антоніна Хижняк зізналась, чи планує весілля
19 березня 2026, 00:55"Ви можете мене ненавидіти, але ні": акторка Анна Саліванчук обурилась через російську мову в школі сина
19 березня 2026, 00:35Україна імпортувала сала на понад 3 мільйони доларів
18 березня 2026, 23:35У Дніпрі чоловік з ножем погрожував продавчині розправою
18 березня 2026, 22:30На Полтавщині аферисти вкрали 750 тисяч гривень допомоги батькові загиблого військового
18 березня 2026, 21:55Майже без камер та контролю: на Прикарпатті судили офіцера ТЦК
18 березня 2026, 21:40У Києві уламок російського дрона впав на ТЦ
18 березня 2026, 21:15На Дніпропетровщині чоловік передав росіянам координати українських військових
