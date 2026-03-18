В Україну йде похолодання зі снігом

У четвер, 19 березня, в Україні переважатиме холодна погода з температурою повітря вночі 0…+4 градуси, а вдень очікується +4…+8 градусів

Прогноз погоди Наталки Діденко.

Найтепліше завтра буде на сході, південному сході та на Волині, протягом дня там очікується +8…+12 градусів.

У більшості областей України у четвер переважатиме хмарна волога повітряна маса. Місцями випадатиме дощ, а найближчої ночі та завтра вранці можливий мокрий сніг.

В Києві завтра очікується невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом. Температура повітря після холодної ночі (близько нуля) протягом дня четверга підніметься до скромних +5 градусів.

"Із 23-го березня температура повітря відчутно підвищиться", – додала Н.Діденко.

