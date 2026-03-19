Акторка Антоніна Хижняк зізналась, чи планує весілля

Зірка "Спіймати Кайдаша" не так давно розірвала стосунки з актором Олександром Богдарем. Тепер артистка зізналась, чи планує нове весілля

За словами акторки, вона намагається жити сьогоднішнім днем. Тому вона не замислюється про те, чи буде в неї весілля або пропозиція одружитися. До народження дітей вона також ставиться по-філософськи.

"Я спеціально ніколи про це не думаю. Буде весілля — буде, не буде — не буде. Буде дитина — прекрасно, не буде — ну що ж, таке життя. Я дуже філософськи до цього ставлюся", - каже Антоніна Хижняк.

Довідка. Антоніна Хижняк — українська акторка театру та кіно. Заслужена артистка України. Багатьом глядачам вона особливо відома завдяки ролі в серіалі "Спіймати Кайдаша". Крім того, Хижняк є акторкою дубляжу, і озвучила чимало проєктів: наприклад, "Дедпул", "Ножі наголо", "Аркейн" та багато інших.