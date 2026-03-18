У Дніпрі чоловік з ножем погрожував продавчині розправою

Інцидент стався 17 березня в одному з магазинів на вулиці Велика Діївська в Новокодацькому районі. Чоловік вчинив розбійний напад на магазин

Про це повідомляє "Відомо".

Як розповіли в поліції, чоловік прийшов до магазину, потім пройшов за касову зону та, погрожуючи продавчині ножем, почав красти товари з полиць. Правоохоронці прибули на виклик та затримали зловмисника.

Зараз чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Житомирі в приватному будинку вибухнула граната: загинула жінка, травмований чоловік.