"Ви можете мене ненавидіти, але ні": акторка Анна Саліванчук обурилась через російську мову в школі сина

Фото з відкритих джерел

Акторка Анна Саліванчук поділилась ситуацією, яка обурила її в школі її сина. Виявилось, що йдеться про мовне питання

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами артистки, вона прийшла до сина Гліба до школи і почула, як ледь не усі учні розмовляють російською мовою. Тоді акторка зробила зауваження про те, що це не гарно, адже вже четвертий рік триває повномасштабна війна.

"Вертаюся через ті самі двері й чую – вони далі продовжують російською мовою. А ще гірше – я чую, як мій Гліб теж говорить російські слова. Я підходжу до Гліба і кажу: "Ну як це? Що це? Як це розуміти?", - ділилась емоціями Анна Саліванчук.

Акторка також звернулась до вчителів та закликала щось робити. Вона запропонувала, щоб вчителі ставили дітям двійки або давали домашні завдання, щоб "вони розуміли, що так просто не можна".

"І що мені кажуть вчителі? Що батьки наших учнів ідуть до директора школи й кажуть, що не можна так бути, що діти мають право говорити російською мовою. Що?! Ви серйозно? Дорогі батьки, особливо наші однокласники – ви можете мене ненавидіти, але ні! Четвертий рік війни! Какая разніца? Велика, люди", - каже акторка.

Нагадаємо, Анна Саліванчук була заміжня за продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим. У 2015 році вона народила сина Гліба. У 2020 році в пари народився син Микита. Уже в травні 2023 року акторка заявила про розрив стосунків. У 2024 році вона заявила про розлучення.