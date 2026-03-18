У Києві уламок російського дрона впав на ТЦ
У Києві під час повітряної тривоги уламок дрона впав на будівлю. Віталій Кличко поділився подробицями
Про це повідомляє мер столиці, передає RegioNews.
За словами Віталія Кличка, внаслідок російського обстрілу 18 березня уламок ворожого безпілотника впав на дах торгового центру в Голосіївському районі столиці. Також уламок пошкодив стіну будівлі.
"Пожежі та постраждалих немає", - повідомив міський голова.
Нагадаємо, раніше російські військові завдали удару по місту Миколаївка Краматорського району. Загинула одна людина, ще одна – поранена.
РФ атакувала залізницю на Чернігівщині: є поранені
