Російський дрон атакував Запорізький район: пошкоджені будинки, поранений чоловік
У понеділок, 15 вересня, російський дрон поцілив у приватний будинок у селі Богданівка Запорізького району
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені сусідні оселі та господарські споруди. На місці виникла пожежа, яку рятувальники локалізували.
Дістав поранення 71-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували, медики надали йому всю необхідну допомогу.
Нагадаємо, 15 вересня росіяни вдарили дроном по Новопавлівці на Запоріжжі. Внаслідок атаки загинув 66-річний чоловік.
15 вересня 2025
