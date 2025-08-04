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У Запорізькій області судили жінку, яка обійняла посаду при "університеті" в росіян. Там вона змушувала студентів святкувати день російського прапора

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У Запорізькій області оголосили заочно вирок колаборантці. Відомо, що жінка з Бердянська "обралась" до окупаційного "Законодательного собрания Запорожской области" від партії Путіна. Також вона стала "в.о. ректора" "Азовского государственного педагогического университета". Вищий навчальний заклад росіяни створили на базі Бердянського державного педагогічного університету.

На цій посаді жінка організувала освітній процес із мовою та за методичками загарбників. Вона також змусила студентів щотижня виносити прапори та співати гімн Росії. Крім того, вона організувала святкування дня російського прапора.

При цьому "депутатка" публічно закликала до "виборів" президента РФ на тимчасово окупованій території. Вона організовувала їх проведення прямо в навчальному закладі.

За скоєне Олександрівський районний суд присудив колаборантці дев’ять років ув’язнення з конфіскацією майна та обмеженнями на зайняття низки посад.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Бердянську росіяни організували для дітей табір "Воїн". Там українських дітей вони вчать "військовій-патріотичній підготовці". За словами очільника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, їх вчать "вбивати їх друзів та сусідів просто за те, що їх батьки вивезли в евакуації".