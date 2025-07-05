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05 липня 2025, 00:35

"Вчать вбивати їх друзів": що переживають діти на окупованих територіях Запорізьскої області

05 липня 2025, 00:35
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Фото з відкритих джерел
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У тимчасово окупованому Бердянську росіяни організували дитячий табір "Воїн". Там вони проводять для українських дітей "військово-патріотичну підготовку"

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Очільник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів, що у тимчасово захопленому Бердянську в дитячому таборі "Воїн" ворог проводить військово-патріотичну підготовку дітей. Там перебувають виключно діти з окупованих населених пунктів області.

"Тому, що тут виключно діти з окупованого Запоріжжя. Яких вчать вбивати їх друзів та сусідів просто за те, що їх батьки вивезли в евакуації.
Апофеоз цинізму. До речі, щодо очільників цього табору та "Воїну" в цілому — жодної кримінальної справи. Сподіваюсь, поки", - пише Андрющенко.

Слід зазначити, що, за даними організації "Центр громадської просвіти "Альмеда", на тимчасово окупованих територіях знаходиться приблизно 1,6 мільйона українських дітей. Це кожен п'ятий школяр.

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