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Правоохоронці оголосили про підозру чоловіку, який ще підлітком у 2022 році працював на окупантів. Зокрема, він продавав російські сім-карти

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці заочно повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Відомо, що у червні 2022 року фігурант ще був неповнолітній. При цьому в окупованому Херсоні він обійняв посаду "керуючого салоном стільникового зв'язку". Цей заклад надавав послуги одного з російських мобільних операторів. Для цього використовувалося захоплене обладнання українського оператора.

На цій посаді зрадник організував роботу салону. Він продавав російські сім-карти, допомагав новим абонентам із налаштуваннями.

"Таким чином сприяв інтеграції окупованих територій до телекомунікаційного простору країни-агресорки, підтримував розгалуження мережі мобільного зв’язку окупантів, — йдеться в повідомлені прокуратури.

Нагадаємо, раніше у Полтавській області судили підприємця з Харківщини. Як з'ясували правоохоронці, у 2022 році він добровільно став співпрацювати з окупантами. Тоді він став у ворога "помічником старости".