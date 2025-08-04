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В Запорожской области судили женщину, которая заняла должность при "университете" у россиян. Там она заставляла студентов праздновать день русского флага

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В Запорожской области объявили заочно приговор коллаборантке. Известно, что женщина из Бердянска "избралась" в оккупационное "Законодательное собрание Запорожской области" от партии Путина. Также она стала "и.о. ректора" "Азовского государственного педагогического университета". Высшее учебное заведение русские создали на базе Бердянского государственного педагогического университета.

В этой должности женщина организовала образовательный процесс с языком и по методикам захватчиков. Она также заставила студентов каждую неделю выносить знамена и петь гимн России. Кроме того, она организовала празднование дня русского флага.

При этом "депутат" публично призвала к "выборам" президента РФ на временно оккупированной территории. Она организовывала их проведение прямо в учебном заведении.

За совершенное Александровский районный суд присудил коллаборантке девять лет заключения с конфискацией имущества и ограничениями на занятие ряда должностей.

Напомним, что во временно оккупированном Бердянске россияне организовали для детей лагерь "Воин". Там украинских детей они учат "военно-патриотической подготовке". По словам главы Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, их учат "убивать их друзей и соседей просто за то, что их родители увезли в эвакуации".