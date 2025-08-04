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У Запорізькій області внаслідок обстрілу ворога зруйновані житлові будинки. На жаль, двоє місцевих жителів не вижили

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Івана Федорова, російські війська атакували Степногірськ. Внаслідок ворожих ударів у прифронтовому містечку зруйновано будинок. Загинули двоє місцевих жителів: чоловіки 60 та 49 років.

Також раніше росіяни атакували авіабомбами Гуляйпільську громаду. Там внаслідок атаки теж зруйновані будинки. На жаль, внаслідок атаки загинуло подружжя: чоловік 62 років та жінка 65 років.

Нагадаємо, 3 серпня російський дрон влучив на подвір'я приватного будинку на Дніпропетровщині. У будинку тоді знаходилась 40-річна жінка та її 4-місячна донька. Внаслідок атаки мати й немовля отримали осколкові поранення.