Прикордонники рознесли "Град", який росіяни старанно ховали
Українські військові продовжують нищити ворога. Прикордонники показали нові кадри з фронту
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
Ці кадри були зроблені на Південному напрямку. Росіяни сховали реактивну систему залпового вогню з трьома напрямними для ракет системи "Град" прямо в будівлі. Українським захисникам це не завадило завдати влучний удар.
Крім того, українські військові спалили два легкові автомобілі та одну броньовану машину, а також викурили окупантів із понад десятка замаскованих укриттів.
Нагадаємо, раніше прикордонники показували, як українські дрони знищили російський "Град".
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