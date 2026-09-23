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23 вересня 2026, 23:35

Прикордонники рознесли "Град", який росіяни старанно ховали

23 вересня 2026, 23:35
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Фото з відкритих джерел
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Українські військові продовжують нищити ворога. Прикордонники показали нові кадри з фронту

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Ці кадри були зроблені на Південному напрямку. Росіяни сховали реактивну систему залпового вогню з трьома напрямними для ракет системи "Град" прямо в будівлі. Українським захисникам це не завадило завдати влучний удар.

Крім того, українські військові спалили два легкові автомобілі та одну броньовану машину, а також викурили окупантів із понад десятка замаскованих укриттів.

Нагадаємо, раніше прикордонники показували, як українські дрони знищили російський "Град".

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