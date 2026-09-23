Прикордонники рознесли "Град", який росіяни старанно ховали

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Ці кадри були зроблені на Південному напрямку. Росіяни сховали реактивну систему залпового вогню з трьома напрямними для ракет системи "Град" прямо в будівлі. Українським захисникам це не завадило завдати влучний удар.

Крім того, українські військові спалили два легкові автомобілі та одну броньовану машину, а також викурили окупантів із понад десятка замаскованих укриттів.

Нагадаємо, раніше прикордонники показували, як українські дрони знищили російський "Град".