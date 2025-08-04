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В Запорожской области в результате обстрела врага разрушены жилые дома. К сожалению, двое местных жителей не выжили

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Ивана Федорова, российские войска атаковали Степногорск. В результате вражеских ударов в прифронтовом городке разрушен дом. Погибли два местных жителя: мужчины 60 и 49 лет.

Также ранее россияне атаковали авиабомбами Гуляйпольскую общину. Там в результате атаки тоже разрушены дома. К сожалению, в результате атаки погибли супруги: мужчина 62 лет и женщина 65 лет.

Напомним, 3 августа российский дрон попал во двор частного дома на Днепропетровщине. В доме находилась 40-летняя женщина и ее 4-месячная дочь. В результате атаки мать и младенец получили осколочные ранения.