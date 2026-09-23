Уряд збільшив максимальну суму пільгових кредитів для оборонних підприємств

Фото ілюстративне

Кабінет Міністрів розширив програму підтримки української оборонної промисловості. Максимальну суму пільгового кредитування для підприємств збільшили у п’ять разів — зі 100 млн до 500 млн грн

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає RegioNews .

Мета прграми — масштабувати виробництво та збільшити випуск українського озброєння для потреб фронту.

Підприємства, які виконують державні оборонні контракти, зможуть залучати до 500 млн грн на поповнення оборотного капіталу. Кредити надаватимуть за пільговими ставками — 5–10% річних, залежно від суми позики.

Окремо передбачене пільгове фінансування інвестиційних проєктів, необхідних для розвитку виробництва. Такі кредити будуть доступні за ставкою 5% річних.

Програма працюватиме через Національну установу розвитку та фінансуватиметься в межах уже передбачених бюджетних коштів.

Уряд очікує, що розширення програми дасть змогу оборонним підприємствам збільшити виробничі потужності та наростити випуск озброєння для українського війська.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів спрямує понад 157 млн грн із резервного фонду на відновлення та захист енергетичних об’єктів у Сумській та Херсонській областях.