22:26  23 вересня
У Чернівцях через посуху вводять графік подачі води для більшості вулиць
21:09  23 вересня
На Харківщині ворожий дрон вдарив по авто: є загиблий і поранена
20:58  23 вересня
Окупанти вдарили по трьох районах Дніпропетровщини: пошкоджено лікарню та інфраструктуру
UA | RU
UA | RU
24 вересня 2026, 00:55

Акторка Дар'я Трегубова зізналась, скільки грошей витрачає на одяг

24 вересня 2026, 00:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Акторка Дар'я Трегубова зізналась, що любить українські бренди. Вона розповіла, які в її гардеробі найдорожчі та найдешевші речі

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Ведуча пояснила, що через професію їй часто доводиться перевтілюватись, або ж обирати вечірні вбрання. На її думку, немає універсального списку речкй для кожної жінки, бо кожна людина обирає щось своє.

Найдорожчими речами в своєму гардеробі Дар'я Трегубова називає кілька дизайнерських сумок. Що стосується найдешевших речей, то це покупки, які були зроблені під час подорожей.

"Найдешевші — блакитна майка, яку я цього року купила на Сардинії в крихітному китайському магазинчику, та брюки, які я купила у В’єтнамі перед походом у найбільшу в світі печеру. А загалом, коли ти почуваєшся цілісною особистістю, то і у майці за 200 гривень, і з сумкою за 10 тисяч доларів однаково цінуєш себе", - каже Трегубова.

Нагадаємо, раніше Дар'я Трегубова розповіла, що в її квартирі у Лук'янівському районі столиці внаслідок атаки росіян розбило вікна і винесло двері. На кадрах вона показала, як після обстрілу виглядало її житло.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
"Можу говорити лише годину на день": співачка Наталя Валевська перенесла серйозну операцію
23 вересня 2026, 01:55
Відомому українському співаку паралізувало обличчя: він зізнався, як це сталось
23 вересня 2026, 01:35
Відомий шоумен розкрив, скільки українські зірки заробляють на корпоративах
23 вересня 2026, 00:55
Всі новини »
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
Даша Кацуріна відверто розповіла, скільки їй коштував новий бізнес під час війни
24 вересня 2026, 01:35
Помер скандальний російський ведучий Сергій Сосєдов
24 вересня 2026, 00:35
Бензин застиг, дизель - падає: що відбувається з цінниками на АЗС
23 вересня 2026, 23:55
Прикордонники рознесли "Град", який росіяни старанно ховали
23 вересня 2026, 23:35
Дебош та погрози зґвалтуванням: У Кривому Розі чоловік кидався на перехожих, бо хотів їсти
23 вересня 2026, 23:15
Уряд збільшив максимальну суму пільгових кредитів для оборонних підприємств
23 вересня 2026, 22:55
Заклик до РФ припинити вогонь: США не підтримали заяву ЄС - що це значить
23 вересня 2026, 22:50
У Запоріжжі жінка вбила коханця ножем
23 вересня 2026, 22:40
У Чернівцях через посуху вводять графік подачі води для більшості вулиць
23 вересня 2026, 22:26
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Микола Княжицький
Юрій Касьянов
Всі блоги »