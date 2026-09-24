Акторка Дар'я Трегубова зізналась, скільки грошей витрачає на одяг

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Акторка Дар'я Трегубова зізналась, що любить українські бренди. Вона розповіла, які в її гардеробі найдорожчі та найдешевші речі

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Ведуча пояснила, що через професію їй часто доводиться перевтілюватись, або ж обирати вечірні вбрання. На її думку, немає універсального списку речкй для кожної жінки, бо кожна людина обирає щось своє.

Найдорожчими речами в своєму гардеробі Дар'я Трегубова називає кілька дизайнерських сумок. Що стосується найдешевших речей, то це покупки, які були зроблені під час подорожей.

"Найдешевші — блакитна майка, яку я цього року купила на Сардинії в крихітному китайському магазинчику, та брюки, які я купила у В’єтнамі перед походом у найбільшу в світі печеру. А загалом, коли ти почуваєшся цілісною особистістю, то і у майці за 200 гривень, і з сумкою за 10 тисяч доларів однаково цінуєш себе", - каже Трегубова.

Нагадаємо, раніше Дар'я Трегубова розповіла, що в її квартирі у Лук'янівському районі столиці внаслідок атаки росіян розбило вікна і винесло двері. На кадрах вона показала, як після обстрілу виглядало її житло.