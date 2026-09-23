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23 вересня 2026, 23:15

Дебош та погрози зґвалтуванням: У Кривому Розі чоловік кидався на перехожих, бо хотів їсти

23 вересня 2026, 23:15
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Фото: Нацполіція
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Інцидент стався на 96-му кварталі Кривого Рогу. Там один із чоловіків поводився дуже агресивно

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У соцмережах місцеві жителі поділились кадрами та деталями. Вони розповіли, що невідомий чоловік серед білого дня цілеспрямовано бив ногами ролет комерційного приміщення. Аргументував свою поведінку він тим, що хотів їсти.

Згодом чоловік почав погрожувати зґвалтуванням жінкам, які опинились поруч. Налякані місцеві жителі звернулись до поліції із заявою. Виявилось, що чоловік має медичні проблеми. Попередньо, він нібито втік із спеціалізованого психіатричного диспансеру ще рік тому і весь цей час перебував поза увагою лікарів.

Відомо, що наразі його знову ізолювали та відправили до профільного закладу.

Нагадаємо, що у Харкові поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у розбійному нападі та замаху на умисне вбивство двох орендарів. Під час конфлікту він поранив 43-річного чоловіка металевими ножицями та ножем, а 58-річну жінку — в обличчя.

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