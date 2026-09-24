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24 вересня 2026, 00:35

Помер скандальний російський ведучий Сергій Сосєдов

24 вересня 2026, 00:35
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Фото з відкритих джерел
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Стало відомо про смерть скандального музичного критика Сергія Сосєдова. Українським глядачам він відомий за участю в українських талант-шоу

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

У російських джерелах говорять про те, що Сергій Сосєдов помер у Нерюнгрі (Якутія), куди поїхав на гастролі. Його життя обірвалось вранці 23 вересня у віці 58 років.

Зазначають, що музичний критик нібито впав зі сходів, внаслідок чого стався набряк мозку. Точний подробиць та причин його смерті наразі не повідомляють.

Нагадаємо, що російський музичний критик здобув славу в Україні, коли був суддею шоу "Х-Фактор". Проте коли РФ анексувала Крим, він підтримав це. Також він почав висвітлювати свою українофобську громадянську позицію. У червні 2017 року Сосєдов опинився у базі "Миротворець".

Після початку повномасштабної війни він продовжував підтримувати російську агресію. Від січня 2023 року перебував під санкціями України.

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