На Полтавщині судитимуть чоловіка, який торгував фальсифікованим пальним

фото: Бюро економічної безпеки

Правоохоронці завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконного придбання, зберігання та збуту нелегально виготовленого пального

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Правоохоронці з’ясували, що 38-річний житель Лубенського району раніше був засуджений за незаконне зберігання та збут підакцизних товарів. Проте після сплати штрафу знову повернувся до протиправної діяльності.

"Він без будь-яких ліцензій та дозволів купував, зберігав та перепродував дизельне пальне", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели за місцем зберігання продукції санкціонований огляд та вилучили 1300 літрів дизелю на орієнтовну суму близько 80 тис. грн. На вилучене майно накладено арешт.

За скоєне чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно придбаних товарів та знарядь виробництва.

Нагадаємо, у червні поточного року суд оштрафував трьох жителів Полтавщини за незаконний продаж пального. У зловмисників вилучили 4 тис. літрів дизельного пального вартістю понад 200 тис. грн.