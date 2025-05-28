На Рівненщині судитимуть зловмисників, які виготовляли контрафактну горілку у промислових масштабах

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За матеріалами СБУ працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо організованої злочинної групи, що займалася виготовленням і збутом фальсифікованого алкоголю у промислових масштабах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Слідство встановило, що з вересня 2024 року фігуранти організували повноцінне виробництво підробленого алкоголю. У гаражних приміщеннях вони встановили обладнання для закупорювання пляшок об’ємом 0,5 та 0,7 літра, закуповували спирт і спеціальні хімічні реагенти. Для імітації легальної продукції виготовляли підроблені етикетки та акцизні марки.

Загалом ділки встигли реалізувати близько 8,5 тис. літрів підробленого алкоголю.

Щодо шести продавців, які брали участь у реалізації фальсифікату, вже триває судовий розгляд. Ще двоє визнані винними за ч. 1 ст. 204 КК України (незаконний збут підакцизних товарів). Серед найбільш активних учасників групи — колишній правоохоронець.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Рівненщині викрили масштабну схему незаконного видобутку бурштину зі збитками понад 350 млн грн.