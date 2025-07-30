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30 липня 2025, 12:11

Житель Тернополя хотів оформити грошову допомогу і втратив 40 000 грн

30 липня 2025, 12:11
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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До працівників Тернопільського районного управління поліції звернувся 38-річний житель обласного центру із заявою про те, що став жертвою аферистів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Зі слів потерпілого, в одному з чатів мобільного додатку Viber він побачив повідомлення з посиланням на оформлення грошової допомоги. Перейшовши за вказаним посиланням, чоловік ввів свої анкетні дані, реквізити банківської картки, а також код підтвердження, що надійшов йому в SMS-повідомленні.

Після цього з його банківського рахунку було списано 40 000 гривень.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Нагадаємо, онлайн-шахраї продовжують видурювання гроші, пропонуючи заробіток в інтернеті за перегляд відео та "лайки". Нещодавно житель Тернополя хотів заробити онлайн, а втратив понад 130 000 грн.

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Тернопіль Тернопільська область шахраї шахрайство гроші
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