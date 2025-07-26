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Фахівці перевірили пісок на пляжах у Запоріжжя. Виявилось, що вони не відповідають санітарним нормам

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Спеціалісти центру контролю та профілактики хвороб дослідили чотири проби піску на санітарно-мікробіологічні показники. Перевірка на паразитологічні показники не показала відхилень. Проте фахівці виявили перевищення вмісту кишкової палички, зокрема:

на Центральному міському пляжі (права сторона);

на Правобережному міському пляжі (кишкова паличка та ентерококи);

пляжі по вулиці Л. Шмідта.

Слід зазначити, що кишкова паличка може бути небезпечною для здоров'я. Коли вона потрапляє в організм, то може стати причиною гострих кишкових інфекцій. Часто серед симптомів блювота, нудота, діарея, підвищена температура, слабкість та біль у животі.

Зокрема, кишкова паличка може потрапляти у воду на пляжах через забруднення стічними водами, недостатньо очищені водойми.