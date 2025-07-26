На трьох пляжах Запоріжжя знайшли кишкову паличку
Фахівці перевірили пісок на пляжах у Запоріжжя. Виявилось, що вони не відповідають санітарним нормам
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
Спеціалісти центру контролю та профілактики хвороб дослідили чотири проби піску на санітарно-мікробіологічні показники. Перевірка на паразитологічні показники не показала відхилень. Проте фахівці виявили перевищення вмісту кишкової палички, зокрема:
- на Центральному міському пляжі (права сторона);
- на Правобережному міському пляжі (кишкова паличка та ентерококи);
- пляжі по вулиці Л. Шмідта.
Слід зазначити, що кишкова паличка може бути небезпечною для здоров'я. Коли вона потрапляє в організм, то може стати причиною гострих кишкових інфекцій. Часто серед симптомів блювота, нудота, діарея, підвищена температура, слабкість та біль у животі.
Зокрема, кишкова паличка може потрапляти у воду на пляжах через забруднення стічними водами, недостатньо очищені водойми.