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У Полтаві з'ясовують обставини смерті дитини. Її тіло знайшли місцеві жителі

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

У Полтаві дитина загинула у водоймі. Місцеві жителі повідомили про це правоохоронцям увечері 23 липня. Тіло знайшли у ставку поблизу вулиці Агітаційної. Поліція розпочала кримінального провадження.

Стало відомо, що загиблою є неповнолітня. Це 14-річна дівчинка. Для встановлення причини її смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі сталась трагедія. Там втомилась у водоймі 4-річна дитина. Її тіло з води дістали місцеві жителі.