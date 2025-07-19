13:46  19 липня
На Прикарпатті 12-річна дівчинка потрапила під поїзд
12:21  19 липня
На Черкащині жінка під час сварки вбила чоловіка шампуром
10:02  19 липня
Дощі, грози та град: де оголошено штормове попередження
UA | RU
UA | RU
19 липня 2025, 16:58

Апокаліпсис у Запоріжжі: місто потерпає від нашестя сарани

19 липня 2025, 16:58
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Запоріжжі розпочалась справжня навала сарани — комахи заполонили подвір'я та вулиці міста

Про це пишуть місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

Мешканці скаржаться, що сарана буквально всюди: на деревах, кущах, автомобілях, а іноді й у приміщеннях.

Сарана: що відомо про цю комаху

Сарана — це вид перелітних цихлідних комах, які можуть утворювати величезні скупчення і завдавати значної шкоди сільському господарству. Вони живляться листям, пагонами, плодами та іншими частинами рослин, швидко знищуючи посіви.

За сприятливих кліматичних умов сарана може розмножуватися дуже швидко і мігрувати на великі відстані, утворюючи масштабні скупчення, що називають нашестям. Такі нашестя можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів.

В Україні сарана час від часу завдає шкоди сільському господарству, особливо в південних і степових регіонах.

Боротьба з сараною включає застосування хімічних засобів, біологічних методів та профілактичних заходів для запобігання розмноженню та міграції цих комах.

Нагадаємо, минулого тижня у селищі Кушугум, що на Запоріжжі місцеві жителі вже повідомляли про атаку сарани.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запорізька область сарана нашестя врожай поля комахи
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
До України повернули 11 дітей з окупації та РФ: серед них — п'ятеро рідних братів і сестер
19 липня 2025, 18:16
Костянтинівка під обстрілом: росіяни вдарили по будинках дронами та авіабомбами
19 липня 2025, 17:53
Конфлікт у столичному ТРЦ: чоловік поранив ножем відвідувача
19 липня 2025, 17:35
Масована атака БпЛА по Одесі: оприлюднено фото руйнувань
19 липня 2025, 16:35
Біля Запорізької АЕС помітили стовп диму: що відомо
19 липня 2025, 16:04
Виїзд за кордон для чоловіків 18–24 років: що кажуть у ВР
19 липня 2025, 15:36
Усик і Дюбуа провели фінальну дуель поглядів: хто переміг
19 липня 2025, 14:49
Ракетна атака по Дніпропетровщині: зруйновано школу, є загиблі
19 липня 2025, 14:28
ЄС опублікував санкційні списки: під ударом банки РФ і Китаю
19 липня 2025, 14:14
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »