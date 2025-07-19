Апокаліпсис у Запоріжжі: місто потерпає від нашестя сарани

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У Запоріжжі розпочалась справжня навала сарани — комахи заполонили подвір'я та вулиці міста

Про це пишуть місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

Мешканці скаржаться, що сарана буквально всюди: на деревах, кущах, автомобілях, а іноді й у приміщеннях.

Сарана: що відомо про цю комаху

Сарана — це вид перелітних цихлідних комах, які можуть утворювати величезні скупчення і завдавати значної шкоди сільському господарству. Вони живляться листям, пагонами, плодами та іншими частинами рослин, швидко знищуючи посіви.

За сприятливих кліматичних умов сарана може розмножуватися дуже швидко і мігрувати на великі відстані, утворюючи масштабні скупчення, що називають нашестям. Такі нашестя можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів.

В Україні сарана час від часу завдає шкоди сільському господарству, особливо в південних і степових регіонах.

Боротьба з сараною включає застосування хімічних засобів, біологічних методів та профілактичних заходів для запобігання розмноженню та міграції цих комах.

Нагадаємо, минулого тижня у селищі Кушугум, що на Запоріжжі місцеві жителі вже повідомляли про атаку сарани.