В Україні зафіксовано спалахи гострих кишкових інфекцій

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У Запорізькій, Івано-Франківській та Львівській областях зафіксували спалахи гострих кишкових інфекцій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство охорони здоровʼя.

Як повідомили у відомстві, із 14 по 20 липня в Україні зареєстровано 3 спалахи гострих кишкових інфекцій: у Запорізькій, в Івано-Франківській та у Львівській областях. Усі 70 осіб, з яких 19 дітей, отримали всю необхідну медичну допомогу в лікарнях.

"Кількість захворювань на гострі кишкові інфекції прогнозовано зростає влітку, тому медики нагадують правила профілактики та перші симптоми за яких потрібно звертатися до лікарів якомога швидше", - наголошують у відомстві.

Кишкові інфекції передаються через вживання зараженої їжі чи води, під час купання у забруднених водоймах, через брудні руки і предмети побуту.

Нагадаємо, на офіційних пляжах в Україні у понад 12% проб води перевищено вміст кишкової палички.