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18 липня 2025, 10:30

Поліція показала наслідки обстрілів Запорізької області

18 липня 2025, 10:30
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фото: Нацполіція
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Протягом минулої доби, 17 липня, російські війська атакували населені пункти Запорізької області. Окупанти здійснили 490 обстрілів території Запорізького, Василівського та Пологівського районів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Запорізькій області.

Внаслідок ударів зафіксовані значні руйнування цивільної інфраструктури. Окупанти атакували 15 населених пунктів регіону з різних видів озброєння. Загарбники випустили по мирних містах і селах області 328 безпілотників (переважно FPV), 154 рази вдарили з артилерії та сім — з авіації та застосували для атаки реактивну систему залпового вогню.

Під ворожі удари потрапили Малокатеринівка, Андріївка, Григорівка, Біленьке, Степногірськ, Плавні, Кам'янське, Приморське, Гуляйполе, Білогір'я, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне та Новоселівка.

"У Степногірську від російського обстрілу загинув 64-річний чоловік. Через атаку дронів в Андріївці поранення отримав 79-річний місцевий", — йдеться в повідомленні.

Через обстріли пошкоджені господарські споруди, приватні будинки та квартири мирних жителів. Загалом до поліції надійшло 15 повідомлень про руйнування об’єктів інфраструктури.

Правоохоронці продовжують фіксувати воєнні злочини російських окупантів.

Нагадаємо, вночі російська авіація бомбила Степногірськ КАБами. Загинув 64-річний житель Запорізької області.

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