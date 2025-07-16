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Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, 62-річний мешканець регіону, керуючись особистою вигодою, налагодив канал незаконного перетину державного кордону. Для реалізації свого задуму він використав жінку з інвалідністю I групи, з якою проживав, маніпулюючи її вразливим станом.

Згідно з матеріалами справи, чоловік шукав осіб, які не мали законних підстав для виїзду з України. Він пропонував їм оформити фіктивний шлюб зі своєю співмешканкою. Це дозволяло їм виїхати з країни, супроводжуючи особу з інвалідністю. Вартість такої "послуги" становила 10 тисяч доларів США з одного "клієнта".

Слідством встановлено, що в жовтні 2024 року щонайменше один чоловік скористався цією схемою й покинув територію України. До теперішнього часу він не повернувся. В іншому випадку план зірвався з причин, не залежних від організатора. Наразі суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування триває. Його здійснюють слідчі Долинського відділення поліції, під процесуальним керівництвом Долинського відділу Калуської окружної прокуратури. Дії чоловіка кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема - щодо торгівлі людьми та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Нагадаємо, на Львівщині колишній військовий заробляв на фейкових документах для ухилянтів.