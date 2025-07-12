Перше посмертне донорство в історії Охматдиту: в Києві врятували життя трьом дітям
У Києві провели пересадку органів трьом дітям. Це стало можливо завдяки тому, що батьки померлої дитини погодились на донорство
Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.
У столиці в дитячій лікарні Охматдит завдяки посмертному донорству врятували три життя. Констатували смерть головного мозку 4-річній дівчинці з Житомирщини. Вперше за історію лікарні батьки погодилися на посмертне донорство.
Завдяки цьому вдалось врятувати:
- 16-річну дівчину з хворобою Вільсона-Коновалова, яка мала перший статус екстреності, — їй пересадили печінку;
- 14-річного хлопчика, який сім місяців жив на діалізі в Охматдиті, — йому пересадили печінку;
- 12-річну дівчинку, якій пересадили серце в Інституті серця МОЗ України.
Нагадаємо, раніше на Львівщині загинув 16-річний хлопець, і його батьки погодились на посмертне донорство. Це врятувало життя двом дітям та жінці.
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