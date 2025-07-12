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У Києві провели пересадку органів трьом дітям. Це стало можливо завдяки тому, що батьки померлої дитини погодились на донорство

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

У столиці в дитячій лікарні Охматдит завдяки посмертному донорству врятували три життя. Констатували смерть головного мозку 4-річній дівчинці з Житомирщини. Вперше за історію лікарні батьки погодилися на посмертне донорство.

Завдяки цьому вдалось врятувати:

16-річну дівчину з хворобою Вільсона-Коновалова, яка мала перший статус екстреності, — їй пересадили печінку;

14-річного хлопчика, який сім місяців жив на діалізі в Охматдиті, — йому пересадили печінку;

12-річну дівчинку, якій пересадили серце в Інституті серця МОЗ України.

Нагадаємо, раніше на Львівщині загинув 16-річний хлопець, і його батьки погодились на посмертне донорство. Це врятувало життя двом дітям та жінці.