Фото: Нацполиция

За прошедшие сутки россияне более 150 раз обстреляли Запорожскую область. К сожалению, есть погибшие

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

11 июля российские оккупанты ударили по Запорожью 155 раз из артиллерии, 10 раз из систем залпового огня и еще 7 раз из авиации. В Васильевском и Пологовском районах в результате обстрела погибли 58-летний мужчина и 71-летняя женщина.

Также правоохранители рассказали, что за последние сутки эвакуировали из Васильевского района 8 женщин, 5 мужчин и 5-летнего ребенка. Полиция призывает граждан уезжать из опасных районов. Информацию по эвакуации можно получить по номеру 102.

Напомним, россияне обстреляли Днепропетровщину из артиллерии. К сожалению, в результате атаки погибла 27-летняя женщина. Также пострадали еще двое местных жителей.