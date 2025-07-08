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08 липня 2025, 17:36

Отримав 1,2 млн грн і вимагав ще: у Запоріжжі викрили родича посадовця ТЦК

08 липня 2025, 17:36
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фото: Національна поліція України
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Чоловік систематично вимагав гроші з вдови загиблого військового, прикриваючись обіцянками допомогти з держвиплатами

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У Запоріжжі правоохоронці затримали чоловіка, який, за версією слідства, вимагав гроші від вдови загиблого військовослужбовця під виглядом "допомоги" в отриманні державних компенсацій. Як повідомляє Національна поліція, фігурант є родичем однієї з посадовиць місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Вимагання грошейВимагання грошейВимагання грошей

Чоловік переконав жінку, що зможе сприяти в оформленні гарантованих державою виплат. За свої послуги він одразу ж забажав половину суми. В результаті потерпіла передала йому понад 1,2 мільйона гривень. Але на цьому вимагання не зупинилися. Зловмисник щомісяця наполягав, аби вдова перераховувала йому ще по 75 тисяч гривень, тобто половину щомісячної компенсації. Загалом за останні пів року він отримав від жінки ще близько 1,3 мільйона гривень.

Слідчі встановили, що до злочинної схеми може бути причетна й дружина підозрюваного - посадовиця одного з районних ТЦК у Запоріжжі. Вона могла сприяти організації оборудки, користуючись службовим становищем. Наразі обставини її участі встановлюються.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. За вчинене фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, чернігівські "Бонні та Клайд" викрали 22-річну дівчину та вимагали неіснуючий борг.

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