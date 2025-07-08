У Полтаві попрощалися із працівницею ТЦК, яка загинула внаслідок російської атаки
У вівторок, 8 липня, у Полтаві провели в останню путь працівницю Збройних Сил України та місцевого Територіального центру комплектування Тамару Пивовар
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП.
"Наша колега померла в лікарні від важких поранень, отриманих внаслідок російського шахедного обстрілу будівлі обласного ТЦК та СП", - йдеться у повідомленні.
Тамара Пивовар народилася 20 липня 1960 року на Полтавщині. Із 2007 року працювала в Полтавському обласному військовому комісаріаті (з 2020 року – Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки).
Нагадаємо, момент влучання ворожого дрона по будівлі ТЦК у Полтаві потрапив на відеореєстратор.
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