У Полтаві попрощалися із працівницею ТЦК, яка загинула внаслідок російської атаки

фото: Полтавський обласний ТЦК та СП

У вівторок, 8 липня, у Полтаві провели в останню путь працівницю Збройних Сил України та місцевого Територіального центру комплектування Тамару Пивовар

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП.

"Наша колега померла в лікарні від важких поранень, отриманих внаслідок російського шахедного обстрілу будівлі обласного ТЦК та СП", - йдеться у повідомленні.

Тамара Пивовар народилася 20 липня 1960 року на Полтавщині. Із 2007 року працювала в Полтавському обласному військовому комісаріаті (з 2020 року – Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки).

Нагадаємо, момент влучання ворожого дрона по будівлі ТЦК у Полтаві потрапив на відеореєстратор.